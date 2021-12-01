Поліцейські вважають, що організація дорожнього руху на цій ділянці траси потребує поліпшення

На нерегульованому переході на трасі біля села Корнин Рівненської області водій Opel Combo збив 21-річну дівчину. ДТП сталася надвечір вівторка, 30 листопада. Після наїзду авто дівчина залишалася живою, її з тяжкими травмами відвезли до лікарні, але врятувати життя постраждалій не вдалося – вранці 1 грудня дівчина померла. Поліція заявляє про необхідність поліпшення організації руху на цій ділянці дороги через високу аварійність.

Близько 17:15 у вівторок, 30 листопада, очевидець повідомив у поліцію про ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп біля Корнина, що неподалік Рівного. Поліцейські на місці події встановили, що 35-річний житель села Рисв’янка, водій автомобіля Opel Combo, наїхав на 21-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

«Унаслідок ДТП дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою та політравмою госпіталізували до Рівненської міської лікарні. Втім, врятувати її життя не вдалося — 1 грудня вона померла від отриманих травм», — ідеться у повідомлення поліції Рівненської області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесені до ЄРДР (ч. 2 ст. 286 ККУ). Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. Поліція зазначає, що водій на вигляд був тверезий, у нього відібрали зразки крові на експертизу. Поліцейські також підготували звернення до служби автомобільних доріг області про необхідність вдосконалення організації дорожнього руху на цій ділянці дороги через значну кількість ДТП з травмованими пішоходами. Про яку саме кількість потерпілих у цьому місці дороги ідеться, правоохоронці не уточнили.

Нагадаємо, з 26 листопада на дорогах Рівненщини запрацювали ще дві камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Одна з них встановлена саме на ділянці траси, де сталася смертельна ДТП: на об’їзній довкола Рівного поблизу села Корнин.