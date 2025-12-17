Щоб створити приємну, охайну атмосферу для себе та гостей, слід позбутися речей, що уже давно втратили практичну цінність

Святкові приготування – це не лише меню та декор, а й наведення порядку в домі. Щоб створити приємну, охайну атмосферу для себе та гостей, слід позбутися речей, що уже давно втратили практичну цінність. Martha Stewart розповідає, які речі варто викинути перед Різдвом.

Безлад на стільниці

Не варто викидати всі ваші цінні дрібнички у сміття, але саме зараз варто переглянути, що є на ваших стільницях.

«На кухні вільний простір на стільницях дає вам більше місця для приготування, сервірування та подачі страв», – каже Ленора ОʼКіт, експертка з розвантаження та організації в Aronel Home.

Дрібнички не лише займають простір, але й можуть створювати відчуття хаосу.

Пошкоджений святковий декор

Під час декорування ялинки та кімнат, варто переглянути весь декор та гірлянди. Якщо ви помітите, що якісь іграшки або гірлянди зламані, їх краще викинути. Вам не потрібно захаращувати свій простір зламаними різдвяними речами.

Предмети сервірування, які ви не використовуєте

Хоча приємно купувати гарний посуд щоразу, коли ви ходите по магазину, але якщо ви постійно використовуєте одні й ті ж речі, саме час переглянути свою колекцію. Краще мати лише декілька предметів для сервірування, але якісних.