Використання лише червоного та білого одразу надає святковій палітрі свіжого, сучасного та шикарного вигляду

Червоний і зелений вже давно стали синонімами різдвяного сезону, проте це не єдина комбінація, яка дозволить створити святковий настрій. Поєднання різних кольорових гам допоможе створити вам унікальний різдвяний дизайн, який відповідатиме вашій особистості. Better Homes & Gardens пропонує 7 різдвяних кольорових схем, які ніколи не вийдуть з моди.

Білий та червоний.

Червоний і зелений – це культове різдвяне поєднання, однак просте вилучення зеленого кольору з рівняння та використання лише червоного та білого одразу надає святковій палітрі свіжого, сучасного та шикарного вигляду.

Блакитний.

У вікторіанську епоху блакитний був дуже популярним різдвяним кольором. Він холодний, проте заспокійливий, що робить його ідеальним зимовим вибором. Подорожуйте в минуле з синіми стрічками, порцеляновими статуетками та ніжним білосніжним мереживом. Продовжте тему з витонченим вінтажним синьо-білим посудом на білій лляній скатертині. Завершіть образ підсвічниками та кошиком з фруктами і горіхами, щоб додати шарму Старого Світу. Змішуйте різні сині відтінки, додайте білий колір для чіткості та золоті акценти, щоб підкреслити схему.

Рожевий.

Перейдіть до найпопулярнішого колірного тренду 2023 року з приглушеними відтінками рожевого. Додайте ніжно-рожеві різдвяні прикраси на ялинку, щоб створити затишний, але химерний штрих. Рожевий колір символізує любов, прихильність і доброту, тому цей колір природно передає різдвяний дух дарування. Поєднуйте блідо-рожеві відтінки зі світло-зеленими акцентами, щоб створити сучасний відтінок класичної різдвяної палітри. Замініть гілки падуба евкаліптом і відкладіть золото та срібло на користь міді, рожевого золота та кольору шампанського.

«Багатий» зелений.

Відмовтеся від червоного і зосередьтеся на зелених відтінках, що нагадують густий хвойний ліс. Зелений добре підходить як для традиційних, так і для сучасних будинків. Зелений колір, який асоціюється з природою, має вроджену заспокійливу властивість, яка вітається під час напруженої зимової пори. Якщо у вашому домі вже є зелена палітра, візьміть за основу наявний декор, щоб ваші різдвяні прикраси гармоніювали.

Відтінки веселки.

Передайте суть веселого Різдва за допомогою веселкових відтінків. Підкресліть цей яскравий тренд за допомогою барвистої ялинки, створеної для максималістів, або прикрасьте своє дерево різнокольоровими різдвяними вогниками та колекцією всіх ваших улюблених аксесуарів.

Чорний та білий.

Ця нейтральна палітра стане полегшенням для мінімалістів. Чорно-білий зазвичай не асоціюється з Різдвом, але добре оформлена монохромна палітра може виглядати вишукано та святково. Одягніть чорно-білу ялинку однотонними дрібничками і нитками перлів або чорно-білою стрічкою в клітинку з подарунками, загорнутими у відповідний папір.

Підготуйте свій дім до прийому гостей за допомогою білої скатертини та простого матового чорного посуду. Додайте тепла в різдвяну колірну гаму за допомогою м’яких текстур, таких як ковдра зі штучного хутра або білий в’язаний плед, і ніжне сяйво ароматичних свічок.