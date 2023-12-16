Щоб створити різдвяний декор своїми руками з паперу, вам знадобляться лише кілька основних матеріалів

Магазини часто завалені дорогим, але дуже дешевим на вигляд декором. Але серед усього цього різноманіття завжди виглядають паперові іграшки. Але купувати такі прикраси не обов’язково, адже зробити їх дуже легко. Як створити різдвяний декор з паперу своїми руками – розповідає «Зелена садиба».

Щоб створити різдвяний декор своїми руками з паперу, вам знадобляться лише кілька основних матеріалів: папір, ножиці або канцелярський ніж, клей. Також ви можете використовувати додаткові матеріали, наприклад, кольоровий олівець, фарбу або стрічку, щоб прикрасити свої вироби.

Зірки з паперу

Інструменти й матеріали:

папір (крафтовий, декоративний);

ножиці;

міцна нитка/волосінь;

клей;

лінійка.

Розріжте папір розміром приблизно 30x15 см. Зігніть аркуш паперу «гармошкою» шириною 1,2 см. Тепер зігніть зовнішню лінію згину всередину, щоб створити кут, як на фото внизу. Повторіть з іншими лініями згину. Повторіть це також з іншого боку аркуша.

Обмотайте ниткою декілька разів посередині складеного паперу. Склейте два зовнішні краї так, щоб папір розгортався віялом. Повторіть це з іншого боку. Якщо сторони не прилипають одразу, можна використовувати затискачі, щоб утримувати їх на місці протягом декількох хвилин. Після скріплення затискачі знімаємо.

Щоб повісити такий декор, слід додати нитку у формі петлі між сторонами при їх склеюванні.

Янголи з паперу

Інструменти та матеріали:

папір, наприклад, подарунковий;

клейовий пістолет або інший клей;

мотузка;

дерев’яні намистини;

ножиці.

Переконайтеся, що у вас є два однакові аркуші паперу. Після згортання нам потрібно буде склеїти два аркуші паперу, і буде краще, якщо вони будуть однакового розміру.

Поверніть папір так, щоб зігнути найдовшу частину. Почніть з принта зверху. Переконайтеся, що ви складаєте приблизно на 1 см щоразу. Звичайно, цей розмір може бути меншим або більшим. Складаємо до тих пір, поки папір більше не можна скласти. Якщо у вас залишився маленький шматочок, менший, ніж ви можете скласти, його можна відрізати. Те, що ми зробили для паперу 1, робимо для паперу 2. На 1/4 довжини згинаємо папір. Це потрібно зробити для обох шматочків.

Відрізаємо шматочок мотузки. Спочатку складіть його навпіл. Треба зробити його такої довжини, щоб можна було вмістити вузлик із петелькою, а кінець має поміститися між шматочками паперу. Робимо вузлик і під ним нанизуємо дерев’яну намистину на мотузку.

Склеюємо всі три частини разом, наприклад клейовим пістолетом. Спочатку приклеюємо мотузку з намистиною до внутрішньої сторони паперу 1. Переконайтеся, що намистина приклеєна трохи вище згину, який ви використовували. Потім склейте два шматки паперу разом. Потім настає черга крил ангела. Приклейте нижню частину згину до «тіла». Зробіть це для обох сторін.

3D-сніжинки з паперу

Інструменти та матеріали:

білий папір;

ножиці;

степлер;

олівець.

Розріжте папір уздовж навпіл, потім складіть «гармошкою». Можна почати зі складання паперу навпіл, потім ще раз навпіл, щоб утворилася парна кількість складок. Відріжте одну складку, щоб використовувати її як шаблон.

Стисніть решту гармошки разом і закріпіть степлером у центрі. Намалюйте візерунок сніжинки на шаблоні та виріжте його. Обведіть малюнок на скріпленому папері та акуратно виріжте його. Не надто вигадуйте з дизайном, якщо у вас немає дійсно гострих ножиць, оскільки вам доведеться розрізати кілька шарів паперу.

Вирізавши малюнок, обережно відокремте складки та скріпіть кінці. Щоб повісити такий декор, слід додати нитку у формі петлі між сторонами при їх склеюванні.