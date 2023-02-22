Рада національної безпеки та оборони (РНБО) вирішила застосувати секторальні санкції до російських фінансових установ. Про це 22 лютого повідомили на сайті Верховної Ради, що має затвердити це рішення.

Проект постанови у парламенті зареєстрував президент Володимир Зеленський, який вводить рішення РНБО у дію. Як вказано у додатку до проекту постанови, пропозиції щодо застосування санкцій подав Нацбанк. Їх застосують на 50 років до всіх банків, інших фінансових організацій, платіжних систем, страхових та інвестиційних компаній, що зареєстровані чи розташовані у Росії.

Крім цього, санкції передбачають зупинення всіх операцій із активами цих установ, заборону на будь-які відносини та придбання цінних паперів підсанкційних компаній, заборону на інвестування в них та анулювання реєстрації в НБУ.

Наприкінці грудня торік міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала РНБО застосувати секторальні санкції до всіх фінанустанов Росії та Білорусі, зокрема банківських. Там пояснювали, що застосування секторальних санкцій до фінансового сектору РФ та Білорусі мінімізує ризики ухилення від персональних санкцій російських та білоруських банкірів та стане сигналом для партнерів щодо чіткої та категоричної позиції України у галузі санкційної політики.

Зазначимо, що рішення про застосування секторальних санкцій ухвалюється РНБО, вводиться в дію указом президента та затверджується постановою Верховної Ради впродовж 48 годин.