Руїни «Азовсталі»

Російські окупанти можуть готувати провокаційні повідомлення та заяви за участю захисників Маріуполя, які зараз перебувають у ворожому полоні. Про це повідомляється в Telegram-каналі ССО «Азов» у вівторок, 14 червня, із посиланням на заяву колишнього командира полку Азов Максима Жоріна.

«Найближчим часом у Мережі можуть з'явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може мати пропагандистський зміст, який не відповідає дійсності», — попередили в «Азові».

Також там закликали довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, що в російському полоні перебуває понад 2,5 тис. захисників Маріуполя із заводу «Азовсталь».