Китай, Іран та Росія оголосили про проведення спільних військових навчань

З 15 до 19 березня в Оманській затоці триватимуть спільні морські навчання трьох країн – Китаю, Ірану та Росії. Про це повідомило у міністерство оборони КНР, передає The Jerusalem Post.

У китайському Міноборони зазначили, що навчання сприятимуть «поглибленню практичного співробітництва між військово-морськими силами країн-учасниць».

Зазначається, що нові навчання були розроблені на основі попередніх китайсько-ірансько-російських спільних морських навчань, проведених у 2019 і 2022 роках.

Раніше в Держдепі заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.

«Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей», – заявив він.

До слова, на початку березня Іран та Саудівська Аравія погодилися відновити дипломатичні відносини через сім років після їх розриву. Несподіване оголошення було зроблено після чотирьох днів переговорів між офіційними особами обох сторін у Китаї.

США з обережністю сприйняли цю заяву. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що адміністрація підтримує «будь-які зусилля з деескалації напруженості в регіоні». Але він додав: «Ще невідомо, чи збирається Іран виконувати свої зобов’язання».