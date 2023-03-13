Москва і Пекін – є «петлею зворотного зв'язку» в поширенні неправдивих наративів про війну

Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні. Про це з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США, повідомляє CNN.

«Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей», – заявив він.

Чиновник Держдепу додав, що Китай і Росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.

За його словами, Москва і Пекін – це «відлуння-камера» і «петля зворотного зв'язку» в поширенні неправдивих наративів про війну.

«Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами», – наголосив він.

Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою.

Нагадаємо, раніше стало відомо Росія запустила масштабну антиукраїнську кампанію у Facebook.

Пости про «пораженські настрої» і «західників» публікують фейкові сторінки з IP-адресами різних держав.