Російські війська перегруповуються і спробують оточити ЗСУ на Донбасі, переконаний польський прем'єр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що найближчим часом російські окупаційні війська намагатимуться захопити третину територій України. Про це він заявив у інтерв’ю CNN, інформує «ZN.UA»

За його словами, Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.

«Я бачу, як російські війська перегруповуються, реорганізовуються. Я думаю, що досить скоро вони спробують оточити українські сили – зокрема в районі Донбасу. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції», – сказав прем’єр.

Матеуш Моравецький переконаний, що Москва «боїться довгострокових санкцій», а тому слід продовжувати вводити «нищівний набір санкцій».

«Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ», – зазначив Моравецький.

Прем'єр наголосив, що попри жорсткі санкції західних союзників, вартість російського рубля залишається переважно стабільною. За його словами, це доказ того, що «наразі Путін та його люди змогли змінити фіскальну політику, монетарну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою захищені від санкцій... принаймні на кілька наступних місяців».

Матеуш Моравецький також закликав Захід негайно збільшити постачання зброї в Україну. Він звернувся до США із проханням «діяти швидко», тому що Україна бореться за загальнолюдські цінності.

Нагадаємо, що влада Великої Британії переконана, що підписання українсько-російської угоди має відбутися лише тоді, коли позиції України на переговорах будуть «максимально сильними». В британському уряді також стурбовані бажанням інших західних союзників домогтися українсько-російської угоди в короткостроковій перспективі, чим може підштовхнути Київ до значних поступок Росії.