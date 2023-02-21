20 лютого відбувся візит президента США Джо Байдена в Київ, де він провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента Джо Байдена до Києва, але російська сторона не давала жодних гарантій безпеки. Про це він розповів у коментарі «Financial Times», зазначає «Українська правда».

«Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки – ред.)», – повідомив він.

За його словами, для того, щоб російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.

Американські посадовці перед візитом Джо Байдена до Києва сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.

«Ми попередили росіян, що президент Байден прибуде до Києва за кілька годин до свого від’їзду з метою усунення конфліктних ситуацій», – сказав він.

Зауважимо, що після того, як стало відомо про перебування американського президента в Україні російські пропагандисти почали масово поширювати інформацію, мовляв, візит став можливим виключно через згоду на це Росії та «гарантії безпеки», які начебто Білому дому надали в Кремлі.

Як інформував ZAXID.NET, 20 лютого відбувся візит президента США Джо Байдена в Київ, де він провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

При цьому Байден оголосив про додаткову військову допомогу для України на 500 млн доларів. У новий пакет допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси для РСЗВ підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».