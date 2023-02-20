У понеділок, 20 лютого, до Києва з неанонсованим візитом завітав президент США Джозеф Байден. За словами президента США, Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, який буде оголошено вже завтра.

Візит до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки, і Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною повечеряли в ресторані в суботу ввечері. Проте українці – нація творча, і відсутність підготовки до візиту не завадила створити десятки мемів із зустрічі двох президентів. ZAXID.NET зібрав найкращі.

True story pic.twitter.com/Iyl7RE4dPN — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) February 20, 2023

Я зробив pic.twitter.com/xuYlsyjAu5 — Херсонський Бавовняний Комбінат (@taranenko) February 20, 2023

Тепер ціль візиту зрозуміла ? pic.twitter.com/tjqmsIlxsw — Нова пошта (@NP_official_ua) February 20, 2023

Коли вп'яте прийшов перескладати предмет, який викладає декан pic.twitter.com/tPMO2y1d36 — WhatIsLove (@basylkit) February 20, 2023