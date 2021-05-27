Росія призупинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять до російських міст оминаючи повітряний простір Білорусі.

«Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту польоту повинна бути схвалено владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл», – повідомили в одній із авіакомпаній, пише ТАСС.

У зв’язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Перед тим подібна ситуація склалася і з компанією Air France. Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа до Москви в обхід Білорусі.

Натомість у Росії вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник «Аерофлот».

Зазначимо, що наразі про свою відмову від польотів над Білоруссю повідомили такі авіакомпанії: АirBaltic, WizzAir, Lufthansa, AirFrance, Finnair, KLM, Austrian, Lot, SAS. Їхні лайнери облітають авіапростір над Білоруссю.

Як інформував ZAXID.NET, найбільші авіакомпанії Євросоюзу відмовилися літати над Білоруссю та виконувати рейси до Мінська. Так вони відреагували на рішення саміту глав держав ЄС не використовувати повітряний простір Білорусі, оскільки це стало небезпечно.

Аналогічне рішення ухвалив уряд України, а найбільші авіакомпанії держави підтримали його.

Повітряний транспорт Європи докорінно змінив свою роботу після того, як 23 травня літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську та зняли з рейсу опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Втім, є й ті, хто продовжує літати над Білоруссю.