Верховна Рада пропонує визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці
Нардепи також пропонують посилити тиск на режим Лукашенка
Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови, яким пропонують закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Проект постанови №5560 передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.
«Верховна рада засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича», – вказано у документі.
Нардепи закликають світову спільноту засудити дії білоруської влади та «визнати режим Лукашенка у республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці».
«Сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську; висловити вимоги до влади республіки Білорусь щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів», – сказано у тексті постанови.
Нардепи також пропонують посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.
Затримання Романа Протасевича: що відомо
Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.
Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.
Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.
Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.