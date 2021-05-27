Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови, яким пропонують закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект постанови №5560 передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

«Верховна рада засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича», – вказано у документі.

Нардепи закликають світову спільноту засудити дії білоруської влади та «визнати режим Лукашенка у республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці».

«Сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську; висловити вимоги до влади республіки Білорусь щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів», – сказано у тексті постанови.

Нардепи також пропонують посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.