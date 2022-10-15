У Росії залишаються проблеми із забезпеченням новомобілізованих на війну проти України. Так, у місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ загарбників, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг, повідомив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні в суботу, 15 жовтня.

Попри це, як сказано в повідомленні Генштабу, Росія продовжує роботу з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, які зазнали втрат у боях в Україні. За наявною інформацією, командири всіх рівнів російського військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контракт. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

Нагадаємо, 21 вересня в Росії розпочалася так звана часткова мобілізація. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу анонсував, що в її межах мають призвати 300 тис. резервістів, хоча фактично пункт указу про кількість мобілізованих є засекреченим. ЗМІ повідомляли, що призвати можуть понад мільйон росіян.

14 жовтня президент Росії Владімір Путін заявив, що 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах і 16 тис. – виконують бойові завдання. Він запевнив, що за межами запланованих 300 тис. мобілізованих «жодних нових пропозицій від міноборони не надходило і не планується». Він також сказав, що «часткова мобілізація» закінчиться приблизно через два тижні.