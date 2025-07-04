На будівлі афганського посольства в Москві вивісили запроваджений талібами державний прапор Афганістану

Росія у четвер, 3 липня, прийняла посла від «Талібану», ставши першою і єдиною у світі країною, яка на офіційному рівні визнала владу ісламістського угруповання. Про це заявили Міністерства закордонних справ Афганістану і Росії.

МЗС Росії заявило, що офіційне визнання уряду Ісламського Емірату Афганістану сприятиме розвитку ефективної двосторонньої співпраці між Росією та Афганістаном у різних сферах. На будівлі афганського посольства в Москві вивісили запроваджений талібами державний прапор.

«Бачимо значні перспективи взаємодії у торгівельно-економічному напрямі з акцентом на проєкти у сфері енергетики, транспорту, сільського господарства, інфраструктури. Продовжимо надавати Кабулу сприяння у зміцненні регіональної безпеки та боротьбі з загрозами тероризму та наркозлочинності», – йдеться у заяві.

Тоді як МЗС Талібану назвало рішення Москви позитивним і важливим. Новий афганський посол у Росії Гуля Хасан Хасан вручив вірчі грамоти заступнику голови МЗС Росії Андрєю Руденку.

Варто зазначити, що у квітні 2025 року, уперше за понад 20 років, Росія виключила «Талібан» з переліку терористичних організацій. Кремль зазначив, що це рішення дозволить тісніше співпрацювати з талібами у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава-Хорасан». Саме ця група 2024 року організувала теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, тоді загинули 149 людей.

The New York Times пише, що визнання талібів Росією стало важливим кроком у зусиллях бойовиків взаємодіяти зі світом майже через 4 роки після того, як вони захопили владу й оголосили про перемогу у війні проти США. Наразі жодна інша країна у світі офіційно не визнала уряд «Талібану». Та Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан і Пакистан призначили послів у Кабулі, що є кроком до визнання.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року ісламське угруповання «Талібан» визнало Крим російським, щоб налагодити відносини з Кремлем.