Орест Зуб опублікував фото з місцевими мешканцями зі столиці Афганістану, владу в якому захопило радикальне ісламістське угруповання «Талібан»

Відомий львівський тревел-блогер Орест Зуб поїхав до Афганістану, який із 2021 року перебуває під владою радикального ісламістського угруповання «Талібан». Як відомо, Україна та більшість європейських країн не визнали владу талібів у Афганістані. У коментарі ZAXID.NET Орест Зуб пояснив, що «подобається нам це чи ні, але “Талібан” переміг у боротьбі за владу» в Афганістані, тому він з власної ініціативи поїхав досліджувати країну.

У понеділок, 28 жовтня, Орест Зуб опублікував у Intagram-stories фото із геолокацією Кабул – це столиця і найбільше місто Афганістану. На фото зображені він та двоє місцевих мешканців.

«Упродовж наступних кількох днів я в Кабулі. Дайте знати, якщо ви випадково будете поруч», – підписав фото Орест Зуб.

Згодом він опублікував ще одне фото, зазначивши, що отримав дозвіл від управління туризму. У коментарі ZAXID.NET Орест Зуб підтвердив, що перебуває в Афганістані як журналіст і пояснив, що отримав дозвіл від місцевого управління туризму на пересування країною між провінціями. За його словами, він поїхав до Афганістану за власної ініціативи.

«Жодна країна світу офіційно не визнала уряд “Талібану”. Звичайно, їхню позицію щодо Криму не поділяю. До слова попередній президент, якого підтримував захід, також визнав анексію. Правда у тому, що “Талібан” переміг у боротьбі за владу, подобається це нам чи ні. Та необхідно від цього відштовхуватися. І чим більше ми про них знатимемо, тим більше карт матимемо в руках. Сподіваюся, що в результаті цього візиту мені вдасться зібрати ряд матеріалів вартих для публікації», – пояснив ZAXID.NET свій візит в Афганістан Орест Зуб.

Додамо, талібів усунули від влади в Афганістані під проводом США у 2001 році, після чого американська армія перебувала в країні 20 років. У 2021 США заявили, що в межах мирного договору виводять війська з Афганістану, після чого наступ талібів відновився. Після послаблення військової підтримки таліби без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам «Талібану» владу. Після захоплення «Талібан» веде кампанію за міжнародне визнання Утім наразі дипломатичні зв’язки з «Талібаном» підтримують Китай, Росія, Іран, Катар, ОАЕ та кілька інших країн Сходу.

Після цього 98 країн, включно з Україною, уклали з талібами договір про гарантії безпеки при евакуації населення. Евакуацією цивільних від України займалося ГУР МО. Тоді Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих серед Європейських країн та вивезла з аеропорту Кабула понад 700 людей. Загалом Україна, як і більшість країн у світі, владу талібів в Афганістані не визнала. Сам «Талібан» визнав Крим російським заради добрих відносин із Росією. У відповідь Росія робить кроки, щоб виключити талібів зі списку заборонених терористичних організацій та налагодити між країнами співпрацю.

Майже одразу після переходу влади до талібів, вони відновили дотримання суворих законів шаріату, що значно обмежують права жінок. Зокрема, таліби заборонили дівчатам навчатися в афганських школах, а згодом – і говорити на публіці і співати вдома. Крім цього, жінки не можуть дивитися на чоловіків, які не є їхніми близькими родичами, а водіїв таксі покарають, якщо вони погодяться перевозити жінку без супроводу чоловіка. Жінок, які порушать ці правила, можуть затримати й покарати.

Через розрив дипломатичних стосунків із більшістю європейських країн, Афганістан опинився вигнанцем на світовій арені. У травні 2024 року місцеве управління туризму заявило, що має на меті зробити Афганістан став центром туризму. За 2023 рік країну відвідали близько 7 тисяч туристів.

У 2023 році Independent вніс Афганістан до переліку найнебезпечніших країн для відвідування, поряд із Сирією, Південним Суданом, Лівією та Сомалі. Наприклад, МЗС Польщі «застерігає від будь-яких поїздок до Афганістану, в тому числі до столиці Кабула». Хоча деякі польські туристичні фірми організовують тури до Афганістану, але безпеку клієнтам гарантують виключно за рахунок супроводу місцевих гідів, руху по визначених маршрутах і суворому дотриманню місцевих законів. Знайти подібні пропозиції в Україні не вдалось.