Росіяни вже депортували з України понад 500 тис. людей

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджує, що російська верхівка мала плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, 6 вересня 2021 року вийшла стаття голови міноборони РФ Сєргєя Шойгу, яка мала назву «О новых городах Сибири».

«Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу. Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них ніколи не зникне», – заявив він.

Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тис. до мільйона населення. І, відповідно, це мали бути українці.

«Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці», – розповів Данілов.

На думку секретаря РНБО, у своїй статті Шойгу натякнув про те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

Однак, наполягає Данілов, громадяни інших країн СНД не мали такої кількості фізично спроможних громадян для звершення такого масштабного задуму з будівництва нових міст.

Нагадаємо, що станом на 13 квітня повідомлялось, що російські окупанти примусово депортували на територію Росії понад 500 тис. українців.