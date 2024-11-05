Росія намагалася організувати теракти на пасажирських літаках під час їхніх перельотів з Європи до США і Канади. Про це 4 листопада повідомило видання The Wall Street Journal.

Західні спецслужби виявили запалювальні пристрої, які відправили через службу DHL. Ймовірно, це була частина таємної операції Росії для провокації пожеж на бортах цивільних літаків. Схожі пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у німецькому Лейпцигу та британському Бірмінгемі.

«Слідчі та розвідувальні агентства в Європі встановили, що у посилках містилися електромасажери, яких начинили легкозаймистою речовиною на основі магнію. Правоохоронці дійшли висновку, що вони були частиною ширшої змови російських спецслужб», – додають у повідомленні.

Національна прокуратура Польщі арештувала чотирьох людей та звинуватила їх в участі у терористичних операціях. Наразі розшукують ще щонайменше двох причетних.

Метою вибухів було тестування каналу передачі таких посилок, які згодом планували відправити до США і Канади.

The Wall Street Journal звернулося за поясненням до прессекретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Він же заявив, що в Кремлі ніколи не чули жодних офіційних звинувачень у причетності до цих інцидентів та вважає публікацію необґрунтованими вигадками з боку ЗМІ.

Нагадаємо, на початку вересня очільник британської служби розвідки МІ-6 Річард Мур та голова американського ЦРУ Білл Бернс заявили про «безрозсудну диверсійну кампанію» з боку Росії по всій території Європи. Посадовці заявили що світовий порядок перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни через російські диверсії.