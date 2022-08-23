Членам так званих «добровольчих батальйонів» у Росії, які готові їхати воювати в Україну, платять понад 3 тис. доларів щомісяця, йдеться у звіті вашингтонського аналітичного центру «Інститут вивчення війни».

Ці «добровольчі» батальйони формуються зусиллями федеральних адміністративних суб’єктів. Так, Приморський край пропонує рекрутам віком 18-60 років одноразовий бонус за мобілізацію розміром 300 тис. рублів (близько 4980 доларів) і щомісячну зарплату 200 тис. рублів (близько 3320 доларів).

Водночас розмір одноразового платежу за мобілізацію, який перераховували членам добровольчого батальйону «Тигр», сформованого у Приморському краї раніше, був удвічі меншим і становив 150 тис. рублів.

Через нестачу охочих померти в Україні, розмір цієї виплати довелося підняти й Бурятії, яка тепер перераховує своїм найманцям по 200 тис. рублів (близько 3320 доларів). На такий вимушений крок пішла і влада Татарстану.

«Кремль, вірогідно, наказав владі російських федеральних суб’єктів посилити рекламу військової служби за контрактом», – наголошують аналітики.