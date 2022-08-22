Військове керівництво РФ шукає дезертирів та готує «загальну мобілізацію» на окупованих територіях. Анонсовано, що в «ЛНР» мобілізація має розпочатися вже 1 вересня. Також, за інформацією української розвідки, тут очікують на прибуття особового складу Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів, зокрема для пошуку росіян-дезертирів.

«В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого голови «ЛНР» Леоніда Пасічника. У промові було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР», – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За словами Пасічника, мобілізація буде відбуватися у два етапи:

Мобілізація населення, яке отримало паспорти «ЛНР» та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізація розпочнеться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії не повідомляють.

Також у повідомленні зазначено, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «Л/ДНР» та ЗС РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.