Аби поповнити втрати, росіяни почали вербувати ув'язнених жінок. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що першу партію ув'язнених жінок завербували в колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області.

«Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію Російської Федерації для проходження підготовки», – пише Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше британська розвідка заявила про різке скорочення вербування в'язнів до ПВК «Вагнера». Масштаби програми вербування засуджених російською ПВК «Вагнера» суттєво скоротилися порівняно з піком влітку і восени 2022 року.

У британській розвідці зауважили, що неофіційні свідчення від українських бійців за останні десять днів свідчать про те, що «Росія менше покладається на напади в стилі людської хвилі» з боку бійців-в’язнів, завербованих ПВК «Вагнера», в ключових секторах.

У британській розвідці вважають, що значна напруга між ПВК «Вагнера» і міністерством оборони Росії розгортається публічно; конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення вербування засуджених.