Масштаби програми вербування засуджених російською ПВК «Вагнера» суттєво скоротилися порівняно з піком влітку і восени 2022 року. Про це з посиланням на свої дані заявила 3 лютого розвідка Великої Британії.

«Дані Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСІН), оприлюднені 31 січня 2023 року, свідчать про те, що кількість ув’язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що свідчить про зменшення на шість тисяч в’язнів від листопада 2022 року. Водночас дані ФСІН свідчать про зниження числа ув’язнених на 23 тисячі з вересня по листопад 2022 року. Вербування «Вагнера», ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому падінню», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зауважили, що неофіційні свідчення від українських бійців за останні десять днів свідчать про те, що «Росія менше покладається на напади в стилі людської хвилі» з боку бійців-в’язнів, завербованих ПВК «Вагнера», в ключових секторах.

У британській розвідці вважають, що значна напруга між ПВК «Вагнера» і міністерством оборони Росії розгортається публічно; конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення вербування засуджених.

Напередодні про те, що «Група Вагнера» могла сповільнити вербування до своїх лав російських вʼязнів, заявив американський Інститут дослідження війни (ISW). Скорочення числа завербованих частково може бути пов’язане з репутацією угруповання «Вагнера» як такого, що має високу кількість жертв.

Нагадаємо, що за оцінками британської розвідки, російський неофіційний військовий підрозділ – ПВК «Вагнера» «майже напевно» зараз налічує близько 50 тис. бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії.

З весни 2022 року у ЗМІ стала зʼявлятися інформація, що це угруповання вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євгеній Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.