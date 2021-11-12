Якщо в Україні буде ухвалено закон про перехідний період в ОРДЛО, то Росія сприйме це як автоматичний вихід Києва з Мінських угод. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров під час прес-конференції.

«Проект закону про основи державної політики перехідного періоду, який був внесений урядом України... Якщо цей закон буде прийнято, Київ тим самим проголосить вихід із Мінського комплексу заходів», – заявив Лавров.

Глава кремлівської дипломатії додав, що нібито французи та німці обіцяли Москві, що зроблять усе для того, щоб цей закон не було прийнято, «але жодних дій з того часу не було прийнято».

Нагадаємо, що 4 серпня уряд затвердив проект закону «Про засади державної політики перехідного періоду», за п’ять днів його внесли до парламенту. Профільний законопроект визначає алгоритми дій держави з реінтеграції тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, АР Крим.

Відповідний законопроект розробляється з осені 2020 року. Його основне завдання – вироблення і визначення механізмів безпечної реінтеграції ОРДЛО і Криму. У червні документ був направлений до Венеціанської комісії для отримання експертного висновку.

Комісія вивчила урядовий законопроект – текст висновку містить як критику, так і підтримку окремих положень законопроекту. У комісії зазначили, що розуміють прагнення української влади визначити правові засади перехідного періоду і визнають, що проект закону «значною мірою ґрунтується на принципах міжнародного права і враховує потреби вразливих груп суспільства».