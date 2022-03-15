Росія попросила Китай про підтримку для своєї армії у вигляді харчування, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

Серед допомоги, яку просила Росія – готові військові продуктові набори тривалого зберігання. Річ у тім, що російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.

«У запиті наголошується на основних проблемах логістичного забезпечення, які, за словами військових аналітиків і чиновників, гальмують прогрес Росії в Україні й ставлять під сумнів принципову готовність російських військових», – йдеться в публікації.

Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 Бберезня стало відомо, що Росія попросила у Китаю військову й економічну допомогу. Водночас посол Китаю в США цю інформацію заперечив.

14 березня американські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що США заявили, що Китай погодився надати військову допомогу Росії.