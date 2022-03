Владімір Путін зустрічався з лідером КНР Сі Цзіньпінем на Олімпійських іграх у Пекіні

Влада держави-агресорки попросила Китай допомогти у війні проти України, а саме надати військове обладнання та додаткову економічну допомогу на тлі міжнародних санкцій. Про це у неділю, 13 березня, повідомили одразу два американські видання The New York Times та Financial Times.

За словами джерел видань, Росія попросила Китай надати військову техніку для підтримки у війні проти України, що викликало занепокоєння в Білому домі.

Наразі залишається невідомо, що саме просять російські окупанти. Американські чиновники заявляють, що вже є ознаки того, що у РФ закінчуються деякі види зброї.

За даними ЗМІ, США готуються попередити своїх союзників, що Китай, можливо, готується допомогти росіянам. Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван також незабаром відправляється в Рим на переговори з вищим чиновником зовнішньої політики Китаю Яном Цзєчи.

Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає Москва.

Також вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити РФ.

У США уважно стежать, щоб побачити, чи Китай відреагує на будь-які прохання про допомогу від Росії.

Варто зазначити, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав так звані гарантії безпеки Москви з вимогами нерозширення НАТО.

Раніше американські ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що Цзіньпінь нібито просив Путіна не нападати на Україну, поки в Пекіні тривають Зимові Олімпійські ігри. Китайський лідер не хотів, щоби увага медіа до російської агресії затьмарила успіх Олімпіади в Пекіні.

