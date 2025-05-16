Поліцейські затримали 48-річного чоловіка, який пошкодив скульптуру Божої Матері у Львові. Чоловік пояснив, що розмалював скульптуру з хуліганських мотивів.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився вночі 15 травня. Поліцейські отримали повідомлення, що невідомі пошкодили статую Божої Матері на вулиці Любінській, встановлену за гроші релігійної громади.

Завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що скульптуру пошкодив 48-річний львівʼянин. Він пояснив, що розмалював релігійну скульптуру з хуліганських мотивів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. За вчинене йому загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.