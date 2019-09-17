Росія прискорила надання громадянства жителям окупованого Донбасу

РФ прискорила процес надання російського громадянства жителям окупованих районів Донбасу. Про це 17 вересня повідомляє прес-служба Міноборони України.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ вживає заходів для прискорення т.зв. "паспортизації" населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях шляхом зміни порядку проходження військової служби в складі 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ», – сказано в повідомленні.

Зокрема, з 1 жовтня в підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і особи, які почали оформляти російське громадянство в установленому порядку.

Міноборони заявляє, що збільшенням кількості російських громадян на тимчасово окупованій території за рахунок місцевих жителів Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі.

Як писав ZAXID.NET, 24 квітня президент Росії Владімір Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованої російськими військами частини Донбасу отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою. Російська влада пояснювала це тим, що наразі жителі цих територій мають документи, яких ніхто не визнає. Натомість російський паспорт, на думку Путіна, нібито відкриє для них більше можливостей.

Кабінет міністрів України на засіданні 8 травня ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспортів, що видаються Російською Федерацією громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

14 червня, у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.