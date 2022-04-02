Михайло Подоляк переконаний, що «афганізації» й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде

Радник керівника Офісу президента України та член української переговорної делегації на переговорах з росіянами Михайло Подоляк переконаний, що держава-терорист – Росія спробує різко знизити власні втрати за рахунок відходу з усіх територій України, крім півдня та сходу. Про це він написав у Twitter.

Таким чином, Росія спробує окопатися та диктувати свої умови Україні.

«РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі», – написав він.

Радник керівника ОПУ переконаний, що «афганізації» й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва.