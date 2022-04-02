Радянські танки Т-72 досі перебувають на озброєнні держав так званого «соціалістичного табору»

Уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного представника американської влади.

За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене у відповідь на звернення президента України Володимира Зеленського, який 24 березня закликав НАТО надати Україні 1% своїх танків.

Чиновник також повідомив, що постачання може розпочатися уже найближчим часом. Водночас він відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть. Так само не повідомляється, про яку кількість танків може йти мова.

Як зазначає видання, танки «дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі». Водночас The New York Times пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.

Рішення допомогти передати танки було ухвалене, оскільки українські військові продовжують стримувати наземне просування Росії.

Як інформував ZAXID.NET, українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії.

До слова, у 2021 році Польща повідомила про придбання 250 американських танків M1A2 Abrams у новій версії SEPv3, які мали замінити застарілі танки Т-72.