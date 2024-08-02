Американські громадяни, звільнені в рамках великого обміну між Росією та США

В Анкарі у четвер, 1 серпня, пройшов обмін ув'язненими між Росією та країнами Заходу. Він відбувся в аеропорту Есенбога за посередництвом Національної розвідувальної організації (MİT) Туреччини.

За інформацією турецької телерадіокомпанії TRT, всього в обміні брало участь сім літаків: два борти прилетіли зі США та по одному з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії. 10 осіб видано Росії. 13 ув'язнених поїхали до Німеччини, ще троє – до США.

Звільнено російських політиків та американських громадян, які перебували в російських в'язницях. Їх імена:

кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович

політик Володимир Кара-Мурза

колишній голова штабу Олексія Навального в Уфі Лілія Чанишева

політик Ілля Яшин

колишній голова штабу Навального у Томську Ксенія Фадєєва

політик та колишній директор «Відкритої Росії» Андрій Пивоваров

колишній американський морпіх Пол Вілан

журналістка «Радіо Свобода» Алсу Курмашова

колишній співголова центру «Меморіал» Олег Орлов

художниця Саша Скочиленко

19-річний Кевін Лік, засуджений у справі про «держзраду»

велоактивіст Герман Мойжес

колишній голова штабу Навального у Барнаулі Вадим Останін

Крім того, звільнено громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили в Білорусі до страти. Після вироку його помилували рішенням Аляксандра Лукашенка.

У списку на обмін також значаться Патрік Шебель (громадянин Німеччини, якого звинувачують у контрабанді наркотичних речовин) та політолог Дітер Воронін (він пов'язаний з одним із епізодів справи журналіста Івана Сафронова).

Країни Заходу передали Росії вісьмох ув'язнених. Їх імена:

Вадим Красіков, засуджений у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі;

Артем Дульцев, засуджений у Словенії у справі про шпигунство;

Ганна Дульцева, засуджена у Словенії у справі про шпигунство;

Михайло Мікушин, звинувачений у шпигунстві владою Норвегії;

Павло Рубцов, ймовірний агент ГРУ;

Роман Селезньов, засуджений в США до 27 років в'язниці за крадіжку даних банківських карток;

Владислав Клюшин, засуджений у США за звинуваченням у зламі комп'ютерних мереж;

Вадим Конощенок, агент ФСБ;

У Артема та Ганни Дульцевих двоє дітей, які вирушили до Росії разом із батьками.

Найбільше дискусій на заході було довкола звільнення Вадима Красікова, співробітника ФСБ, засудженого у Німеччині до довічного терміну. 2021 року його визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Уряд Німеччини заявив, що рішення звільнити Красікова «далося нелегко».

Президент США Джо Байден опублікував заяву щодо обміну в'язнями.

«Деякі з цих жінок та чоловіків несправедливо утримувалися під вартою протягом багатьох років. Усі вони пережили неймовірні страждання та невідомість. Сьогодні їхнім мукам прийшов кінець», – заявив Байден.

Він також подякував союзникам, які підтримували США під час «важких та складних переговорів». Президент США відзначив Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Туреччину.

Колишній голова штабів Навального Леонід Волков заявив, що у рамках обміну ув'язненими мав вийти на волю російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у лютому цього року в одній з російських тюрем.

Обмін готувався місяці. У переговорах та консультаціях взяли участь як представники дипломатичних відомств та міністерств юстиції Росії, Німеччини, США, Словенії, Норвегії, Туреччини та Білорусі, так і посередники в особі високопоставлених представників монархій Аравійського півострова. При цьому ці переговори проходили по складній траєкторії і були обговорення не одного «пакету» прізвищ, а відразу кількох, в результаті зведених воєдино. При цьому угоди сторін щодо деяких фігурантів списків досягалися не відразу, а щодо деяких ув'язнених рішення так і не було ухвалено.

Нинішній обмін став найбільшим із часу закінчення холодної війни. Неординарним обмін зробила не тільки велика кількість ув'язнених, що беруть участь в обміні, а й кількість країн – США, Росія, Німеччина та ще три європейські держави. Він відбувся в той момент, коли відносини між Заходом та Росією переживають найнапруженішу фазу з часів закінчення холодної війни у ​​1991 році. Однак очевидно, що попри війну в Україні, спецслужби різних країн підтримують контакти.