Німеччина та Франція кілька разів пропонували провести зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» (Німеччина, Франція, Україна і Росія) 11 листопада, проте Росія таку можливість відкинула, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За словами Лаврова, 29 жовтня під час зустрічі на полях саміту G20 глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував йому провести таку зустріч у Парижі 11 листопада. На це він відповів, що хотів би отримати реакцію на пропозицію Росії щодо підсумкового документа можливої міністерської зустрічі в «нормандському форматі». Лавров уточнив, що Москва розіслала сторонам проект цього тристорінкового документа 29 жовтня.

«Бо саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольна домовленість: “давайте попозуємо перед фотоапаратами та телекамерами і тим самим пошлемо сигнал, що “нормандський формат” працює”. Нам такі показушні виступи не потрібні», – сказав Лавров на прес-конференції в понеділок, 8 листопада, повідомили «Новости Донбасса».

Крім того, російський міністр закордонних справ заявив, що не міг би взяти участь у зустрічі 11 листопада фізично, бо цього дня у нього в Москві запанована зустріч із главою МЗС «однієї з дружніх країн».

Лавров також повідомив, що нещодавно російська сторона отримала спільне послання глав МЗС Німеччини та Франції, «де 11 листопада зазначено чи не безальтернативною датою».

«У нас 11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо насамперед тому, що спочатку нам необхідно зрозуміти, який буде продукт такої зустрічі, який буде її результат, і наскільки її результат спиратиметься на виконання українською стороною всіх попередніх рішень у “нормандському форматі”», – сказав очільник МЗС Росії.

Зазначимо, що зустрічі у нормандському форматі з питань Донбасу не проводились щонайменше рік. Востаннє лідери «нормандської четвірки» збиралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися очно в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

В Україні зазначали, що нинішній нормандський формат є неефективним, та виступали за включення до переговорного процесу США. А 7 листопада речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що продовження роботи «нормандського формату» перебуває під питанням.