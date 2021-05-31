Росія оголосила про плани створити у 2021 році 20 нових військових частин в своєму Західному військовому окрузі, який розташований на кордонах з Україною, Фінляндією, Білоруссю і країнами Балтії. Як заявив 31 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, такі дії стануть відповіддю на «дії західних колег», повідомила російська агенція РБК.

Традиційно Шойгу дорікнув Заходу у тому, що його «дії руйнують систему безпеки в світі і змушують вжити заходів адекватної протидії». Як приклад він навів зростання кількості військових навчань, а також збільшення кількості польотів літаків американської авіації у Європі. Крім того, за його словами, кораблі НАТО з керованою ракетною зброєю регулярно заходять в Балтійське море.

Також він анонсував постачання близько двох тисяч «сучасного озброєння і військової техніки» для Західного військового округу.

На заяву Шойгу вже відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, які процитувала «Європейська правда», всі кроки Альянсу для підвищення готовності його сил здійснюються винятково з оборонною метою.