Під час навчань мобільні комплекси «Ярс» проведуть маневри в трьох регіонах Росії

Росія розпочала військові навчання з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс». У навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки, пише Reuters з посиланням на російське міністерство оборони. Журналісти зазначаються, що ці навчання на Заході розглядають як чергову спробу Москви продемонструвати свою ядерну силу.

«Президент Владімір Путін має на меті зробити ракетну систему "Ярс", яка замінила систему "Тополь", частиною "непереможної зброї" Росії та основою наземного компоненту її ядерного арсеналу», − пише видання.

Під час навчань мобільні комплекси «Ярс» проведуть маневри в трьох регіонах Росії. У яких саме, наразі невідомо. Загалом у навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки.

Комплекс «Ярс» – стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою. Твердопаливна ракета класифікується як «земля – земля», складається з трьох ступенів. «Ярс» оснащений зовнішнім корпусом із композитного матеріалу, в основу якого закладено арамідне волокно.

На ділянці польоту керують ракетою утоплені сопла двигунів, що повертаються на невеликий кут на шарнірі. Вузол змінює напрямок тяги двигуна на кожному щаблі окремо. У 2021 році в Росії розкрили характеристики модернізованого ракетного комплексу «Ярс-С».

відео «Мілітарний»

За даними міноборони Росії, «Ярс-С» споряджається твердопаливними балістичними ракетами калібру 1,86 метра і довжиною 17,8 метра. Стартова маса носія становить 46 тонн при масі корисного навантаження 1,25 тонни, зазначає портал «Мілітарний». Як заявляє Росія, комплекс може уражати цілі на дальності до 10 тисяч кілометрів. Носій може нести від 3 до 4 бойових блоків потужністю 300-500 кілотонн або 6 блоків потужністю 150 кілотонн кожен.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія провела численні військові навчання самостійно або з іншими країнами, такими як Китай чи Південно-Африканська Республіка. РФ також посилила військову підготовку з Білоруссю, провівши серію комплексних навчань протягом останнього року.