Росія вивела більшу частину своїх гелікоптерів з аеродрому в Чорнобаївці біля Херсона. Про це пише The New York Times із посиланням на супутникові зображення Planet Labs.

Зазначається, що Збройні сили України кілька разів завдавали ударів по аеродрому в Чорнобаївці, знищивши значну кількість російських вертольотів.

За словами експертів, виведення авіації є промовистою ознакою того, що росіяни зазнають труднощів у спробах встановити контроль над регіоном.

Нагадаємо, що українські війська вісім разів розгромили росіян у Чорнобаївці. Президент Володимир Зеленський сказав, що Чорнобаївка увійде в історію воєн. Росія окупувала частину Херсонської області 2 березня, проте досі не змогла встановити контроль над півднем України