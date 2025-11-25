Логістичний центр Novus зазнав пошкоджень під час атаки на Київ

Російські війська атакували найбільший логістичний центр Novus у Києві. Внаслідок обстрілу загинули четверо водіїв компаній-постачальників, які прибули на вигрузку товарів. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Про наслідки атаки повідомила пресслужба ритейлера.

Водночас співробітники Novus, які перебували в укриттях під час атаки, не постраждали. У компанії висловили співчуття родинам загиблих і пообіцяли надати необхідну допомогу постраждалим.

Наразі логістичний центр не функціонує. На місці працюють відповідні служби, а Novus оцінює масштаби збитків, їх уже попередньо назвали значними. Водночас у компанії запевнили, що дефіциту товарів у магазинах не буде.

«Ми перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об'єктів мережі та якомога швидше відновити роботу складу», – повідомили в пресслужбі.

Новий логістичний центр Novus відкрили у квітні 2024 року. Його площа перевищує 50 тисяч квадратних метрів. Для реалізації проєкту у 2020 році компанія взяла кредит від ЄБРР на 100 млн доларів, який передбачав інвестиції у будівництво складу та оновлення мережі магазинів.

Після відкриття нового центру Novus закрив попередні склади, серед яких було ще один логістичний центр у Київському регіоні та шість інших складів по країні.

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Києву в ніч проти 25 листопада. Відомо про шістьох загиблих і 20 постраждалих. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти, критичну та залізничну інфраструктуру.