Внаслідок атаки на Одещині спалахнули пожежі

У ніч на вівторок, 25 листопада, російські окупанти масовано атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки є руйнування на обʼєктах цивільної та енергетичної інфраструктури, є поранені, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Атака на Одещину тривала з вечора 24 листопада. Внаслідок влучань на території області виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

«Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє 13-річних хлопчиків. Крім того, поранення отримали дві 24-річні жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки.

«Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту», – повідомили у пресслужбі ОГ.

Атаку на Одещину прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що під час ударів по Одещині чотири російських безпілотники перетнули кордон та залетіли на територію Румунії і Молдови. Країни підтвердили проліт БпЛА. У звʼязку з цим з румунської авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, але для збиття дронів їх не застосували.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада росіяни також здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Внаслідок атаки пошкоджені дві житлові багатоповерхівки. Станом на 08:30 у місті шестеро загиблих та девʼятеро постраждалих.