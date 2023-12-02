10 із 11 дронів вдалося знищити

У ніч на суботу, 2 грудня, російські окупанти вчергове атакували регіони України 11 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed та керованою авіаракетою Х-59. Переважну більшість вдалося знищити над південними регіонами, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Українським оборонцям вдалося знищити 10 із 11 дронів, які атакували Одеську область. Ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 ППО збила над Дніпропетровщиною.

Статистика знищених за ніч на 2 грудня дронів та ракет

«У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу Shahed з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області», – уточнили у Повітряних силах.

За даними прес-службі Сил оборони Півдня, внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт на Одещині сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Нагадаємо, окупанти почали застосовувати у своїх атаках модифіковані чорні БПЛА Shahed, які покриті карбоном, що перешкоджає виявленню дронів на радарах. Чорний колір покликаний зменшити помітність дронів-камікадзе під час нічних атак. Водночас у Повітряних силах спростували, що росіяни вже застосовують нові моделі Shahed-238.