Внаслідок нічної атаки росіян на Хмельниччині зазнало пошкоджень одне з агропідприємств. За попередньою інформацією, потерпілих немає, однак, приміщення зазнало матеріальних збитків.

Про вибухи на Хмельниччині користувачі соцмереж повідомляли близько 22:20 у вівторок, 28 листопада. У цей час в області тривала повітряна тривога, оголошена о 21:12. Повітряні Сили інформували про рух безпілотників типу Shahed на Старокостянтинів та Шепетівку.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що в області працювали сили ППО. Зранку наступного дня, 29 листопада, він уточнив, що внаслідок нічної атаки зазнало пошкоджень одне з агропідприємств.

«Внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства. Усі відповідні служби працюють. Інформація стосовно потерпілих, травмованих не надходила», – зазначив посадовець.

Повітряні Сили уточнили, що всього за ніч збили 21 російський дрон, а також дві керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, що в ніч з 27 на 28 листопада сили ППО збили російський безпілотник в небі над Хмельниччиною. Його уламки впали на будинок в Старокостянтинівській громаді і спричинили суттєві пошкодження. Водночас серед людей ніхто не постраждав.