У ніч на 29 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed та керованими авіаційними ракетами. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

РФ атакувала ударними БпЛА Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарську, та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно: 21 ударний БплА Shahed-136/131, три керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

До слова, напередодні спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські військові, скоріш за все, почнуть «набагато активніше» застосовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні, аніж крилаті ракети.

Спікер ПС нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, «росіяни накопичують ракети, тому ракетні удари можуть бути, але невідомо, в якій кількості їх запускатимуть».