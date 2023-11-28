Будинок, який постраждав внаслідок падіння уламків шахеда

На Хмельниччині уламки збитого російського безпілотника впали на дах приватного будинку і сильно його пошкодили. Окрім нього, руйнувань зазнали ще чотири помешкання. Серед людей постраждалих немає.

Зазначимо, що безпілотник збили сили оборони над Хмельницькою областю вночі у вівторок, 28 листопада. Тоді в області тривала повітряна тривога, оголошена о 04:42. Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що в області працювали сили ППО.

«Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає», – зазначив посадовець.

Пізніше «Суспільне» повідомило, що внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджень зазнали мінімум п’ять будинків у Старокостинтянівській громаді. За словами міського голови Миколи Мельничука, один із них зруйнований на 50 відсотків: тут розбитий дах, впала стеля у трьох кімнатах, вибиті вікна, розходяться стіни.

На місці працюють комунальники та рятувальники. Ліквідовувати наслідки прийшли сусіди, родичі та колеги господарів. Також працює комісія, яка фіксує збитки.

Як повідомляли Повітряні Сили, вночі 28 листопада сили ППО збили один безпілотник Shahed та один безпілотник «Орлан».