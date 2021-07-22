Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу державу – Україну. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Російська Федерація звернулася до Європейського Суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини та основних свобод», – заявили в генпрокуратурі РФ.

У скарзі росіяни заявляють про нібито «грубі і систематичні порушення прав людини українською владою» і закликають «здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності».

Серед списку претензій є, зокрема, «придушення свободи слова шляхом заборони роботи ЗМІ», «дискримінація російськомовного населення і російського бізнесу», «напад на дипломатичні представництва Росії» тощо.

Це перша в історії Росії міждержавна заява, подана владою РФ до ЄСПЛ. Більшість скарг до ЄСПЛ подають окремі особи, групи людей, компаній або НВО, але держави також можуть подавати скарги. Ця можливість передбачена статтею 33 Європейської конвенції про права людини, в якій зазначено, що будь-яка сторона може передати до суду скаргу на будь-які ймовірні порушення положень Конвенції та протоколів, допущені іншою країною.

З моменту набуття чинності Конвенцією про захист прав людини в 1953 році до ЄСПЛ було подано трохи менше ніж 30 міждержавних скарг.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адвокати з Росії та окупованих територій проводять масштабну «юридичну атаку», подаючи до Європейського суду з прав людини тисячі позовів проти України.

Вони координують свої дії і реалізують план з дискредитації України, спотворення статистики і перевантаження ЄСПЛ. Саме через сплановані дії цих адвокатів України опинилася в трійці держав, на які найбільше скаржаться в ЄСПЛ через порушення прав людини.