Значна частина загиблих іноземців була з окупованих регіонів України

Російська влада зареєструвала загибель на фронті у війні проти України понад 11 тис. іноземних громадян з майже 100 країн світу. Про це повідомило 11 листопада агентство Bloomberg із посиланням на злиті хакерами дані Росстату.

Інформацію про іноземців знайшли в кеші Росстату, який зламали українське хакерське угруповання Silent Crow та білоруська опозиційна група Cyber Partisans. Нагадаємо, тоді хакери отримали доступ до бази даних з інформацією про понад 11 млн свідоцтв про смерть.

Bloomberg, яке отримало у розпорядження цю інформацію, проаналізувало дані та виявило, що серед понад 400 тис. смертей, повʼязаних з війною в Україні, близько 3 % становлять іноземні громадяни.

«До цієї кількості входять 11 335 іноземців: люди, які народилися за межами Росії або мали іноземне громадянство. Смерті були зареєстровані в період з 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року та прямо пов'язані з війною, або за допомогою кодування, або текстових повідомлень, що містять такі терміни, як “військова операція”, “обстріл” або “дрони”», – повідомило Bloomberg.

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Дані Росстату свідчать, що кількість смертей іноземців, повʼязаних з війною, зросла у більш ніж вісім разів з моменту вторгнення – з 630 у 2022 році до понад 5500 у 2025 році.

Зазначається, що близько 3700 загиблих іноземців або були громадянами України, або народилися на її території після проголошення незалежності в 1991 році. Злиті дані свідчать, що більшість із них проживали на окупованих територіях сходу та півдня України.

Близько 80% решти загиблих були з країн, які входили до складу СРСР. Понад 6000 із них народилися за межами Росії, проте на момент смерті мали російське громадянство.

Зазначається, що інформації про смерті солдатів з Північної Кореї не відображається у даних Росстату попри масштабне залучення особового складу з КНДР для війни проти України. Агентство припускає, що Росія не видавала свідоцтва про їхню смерть, оскільки вони були частиною іноземних підрозділів, а не найманцями, які приєдналися до російських військ.

«Через це, затримки у звітності та інші труднощі з фіксацією загиблих у бойових діях, набір даних майже напевно занижує загальну кількість загиблих іноземних бойовиків», – зазначає Bloomberg.

Дані за 2026 рік є неповними через затримки з реєстрацією смертей. Крім того, деякі іноземці оголошені зниклими безвісти, є тіла, які не вдалося ідентифікувати.

Агентство зазначило, що смерті іноземців свідчать про хвилі вербування іноземців до російського війська. Злиті дані показують високу концентрацію смертей з Непалу у 2023 та 2024 роках, Шрі-Ланки та Китаю у 2024 та 2025 роках, а потім Колумбії, Кенії та Нігерії з кінця 2025 року.

Близько 340 загиблих були з африканських країн. Здебільшого африканці гинули 2025 року – серед загиблих найбільше громадян Єгипту, Камеруну, Нігерії, Кенії та Гани.

«Майже кожна загибла іноземна військова особа, 99% від загальної кількості, була чоловіком. Зі 159 загиблих жінок 154 були з окупованих територій України», – повідомило Bloomberg.

За даними секретаря Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитра Усова, станом на жовтень 2026 року Росія завербувала близько 46 тис. іноземців. За словами Усова, українські військові захопили у полон бойовиків з 59 країн. Водночас Росія планує завербувати у 2026 році близько 18 500 іноземців. Bloomberg із посиланням на оцінку голови розвідки України, загальна кількість іноземців, які беруть участь у війні проти України, зменшилася до 28 тис. людей.