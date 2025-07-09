У ніч на середу, 9 липня, росіяни атакували Львівщину ударними БпЛА Shahed. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 1:59 через рух ударних безпілотників із сусідніх областей. За годину Максим Козицький повідомив, що на Львівщині працює ППО. Пізніше він повідомив, що на Львівщину рухаються ракети.

Вже у день 9 липня голова ОВА повідомив, що цієї ночі підрозділи Повітряного командування «Захід» знищили 2 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101 та 54 ударних БпЛА типу «Shahed». Він наголосив, що зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, а також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Загалом Росія запустила 741 ворожу ціль.