Удар завдали ракетою Х-59

Вранці у понеділок, 17 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у Telegram.

За його словами, удар завдали ракетою Х-59.

«Вранці окупанти завдали ракетного удару по області ракетою Х-59. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає», — написав голова ОВА.

Марченко додав, що вночі в небі над Одеською областю вдалося збито шість дронів-камікадзе.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив у своєму Telegram, що ракета була випущена по регіону з акваторії Чорного моря з літака Су-35.

Зазначимо, що з ранку 17 жовтня Росія атакує українські міста, випускаючи ракети і дрони-камікадзе. Чотири удари дронами-камікадзебуло зафіксовано у Києві. Один із них ударив по житловому будинку, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула.