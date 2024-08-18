Внаслідок падіння уламків є руйнування та пошкодження будинків на Київщині

У ніч на неділю, 18 серпня, російські окупанти здійснили комбінований обстріл трьох областей України, застосувавши безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Жоден з боєприпасів не досяг своїх цілей, а більшість із них збила українська ППО, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти атакували три області – центральні Київщину та Полтавщину, а також північну Сумщину. Найбільше ворожих цілей було на Київщині – у пресслужбі КМВА повідомили, що росіяни здійснили дві хвилі ракетних атак, а також випустили дрони по Києву. Зазначається, що спочатку окупанти обстріляли місто балістикою, а потім – крилатими ракетами.

«Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста», – повідомили у пресслужбі КМВА.

Микола Олещук повідомив, що ракети та БпЛА запускали з Курської та Воронезької областей Росії. Загалом у небі над трьома областями виявили 16 повітряних цілей:

балістичну ракету «Іскандер-М»;

дві балістичні ракети KN-23;

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

три крилаті ракети неуточненого типу;

вісім безпілотників типу Shahed.

Результат роботи ППО 18 серпня

13 повітряних цілей збили в результаті роботи ППО. Микола Олещук уточнив, що решта ракет, які не вдалося збити, не досягли бажаних цілей.

На Київщині внаслідок падіння уламків є руйнування у приватному секторі. За даними ДСНС, відомо про руйнування двох будинків та пошкодження 16.

Загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки немає.