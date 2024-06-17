Росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру Полтави

Вдень понеділка, 17 червня, росіяни атакували Полтаву. Окупанти влучили у будівлю цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 13:40. Повітряні сили попередили, що на область насувається швидкісна ціль. Близько 14:10 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що у місті пролунав вибух. За даними голови Полтавської ОВА росіяни поцілили у будівлю цивільної інфраструктури.

«За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди», – повідомив Філіп Пронін.

Близько 15:20 голова Полтавської ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждало дев’ятеро людей. Також за словами Філіпа Проніна, пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок.

Крім того, внаслідок російської атаки у Полтавському районі пошкоджені електролінії.

«Знеструмлені 53 тис. побутових і 2,4 тис. юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання», – написав Філіп Пронін.

Доповнено. О 16:40 Філіп Пронін, повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до 12, серед них – двоє дітей. До лікарні із травмами госпіталізували трьох людей.

За інформацією ДСНС, на місці влучання виникла пожежа площею близько 100 м², вибухова пошкодила скління розташованих поряд житлових та адміністративних будівель.

Нагадаємо, в ніч на середу, 12 червня, росіяни атакували Україну чотирма крилатими ракетами Х-101/Х-555, однією балістичною ракетою «Іскандер-М», однією аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 24 ударними безпілотниками. Своєю чергою українські захисники знищили 29 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків на промисловому підприємстві у Київській області виникла пожежа. Рятувальники гасили вогонь протягом трьох діб. У суботу, 15 червня, пресслужба ДСНС повідомила, що пожежу вдалось ліквідувати.