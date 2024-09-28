Росіяни атакували Суми за допомогою безпілотників

Російські війська у суботу, 28 вересня, зранку атакували медичний заклад у Сумах за допомогою безпілотників. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Сьогодні зранку росіяни атакували Суми за допомогою безпілотників, поціливши по закладу охорони здоров’я. Через кілька хвилин ворог завдав повторного удару, цього разу обстрілявши ще й житловий сектор.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на 9:20 було відомо про щонайменше шістьох загиблих.



Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, було зруйновано перекриття декількох поверхів лікарні. Після удару розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу й у той момент росіяни атакували медзаклад ще раз. Серед жертв є поліцейський.



«Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено», – йдеться у дописі.

Міністерство охорони здоров’я додало, що під час атаки було зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновані один із поверхів і дах будівлі. На момент удару там перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

Доповнено о 10:28. У Сумській ОВА зазначили, що станом на 10:28 вже відомо про 7 загиблих і 12 тяжких поранених.

Оновлено о 12:17. Президент України Володимир Зеленський повідомив про вісьмох загиблих та 11 поранених. За його словами, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Наразі триває рятувальна операція та ліквідація наслідків.

Нагадаємо, на ранок 27 вересня в Ізмаїлі на Одещині внаслідок атаки російських безпілотників загинули три людини, ще щонайменше 14 постраждали.