Вранці 26 вересня під час повітряних тривог, які розпочалися о 10:02 та о 10:49, на території Старокостянтинівської громади в Хмельницькій області пролунали вибухи. Сталося це відразу після попередження Повітряних сил ЗСУ про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».

Про перші два вибухи у місцевому Telegram-каналі «Старокостянтинів 24/7» повідомили о 10:02. Там зауважили, що вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, втім речниця Хмельницької ОВА Інна Михайлова заперечила цю інформацію ZAXID.NET. Вдруге очевидці повідомили про вибухи після повторного оголошення повітряної тривоги, о 10:57 та об 11:02.

«Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає. Крім того, наші сили ППО збили ще два безпілотники типу Shahed. Було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. Наразі звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – написав у Facebook голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Додамо, що 26 вересня повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували чотири рази: з 00:45 до 04:14, з 06:11 до 08:11, з 10:01 до 10:34, а також з 10:49 до 11:17. За інформацією Сергія Тюріна, вночі сили ППО збили три ударні дрони типу Shahed. Тоді обійшлося без постраждалих і руйнувань. Втім, близько 10:00 росіяни знову атакували область ракетами та БпЛА.