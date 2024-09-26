Наслідки нічного удару по Запоріжжю

У ніч на середу, 26 вересня, росіяни вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та авіацію. Внаслідок атаки є пошкодження у низці областей, також є загиблі та поранені.

Повітряна тривога, пов’язана з активністю груп безпілотників тривала з вечора 24 вересня. Станом на 09:00 ворожі БпЛА досі перебувають у повітряному просторі України.

У низці областей лунали вибухи. Низка місцевих адміністрацій повідомила про роботу ППО. Втім, у щонайменше п’ятьох областях є пошкодження, пов’язані з атакою БпЛА та ворожої авіації.

Так, внаслідок нічних масованих авіаударів у Запоріжжі постраждали 11 приватних будинків та одна трьохповерхова житлова будівля. У пресслужбі ДСНС повідомили, що рятувальники евакуювати 18 людей, восьмеро отримали поранення. Серед постраждалих є дитина. Згодом кількість постраждалих зросла до 10.

Вночі росіяни здійснили атаку і на Одесу – внаслідок атаки БпЛА в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджені авто та будинки, відбулося загоряння сухої трави. Втім, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, суттєвих руйнувань інфраструктури не зафіксовано. Також, за даними Повітряних сил, окупанти випустили по Одещині чотири ракети Х-59/69.

Вибухи лунали і в Києві – у пресслужбі КМВА повідомили про атаку ворожого дрона на житлову забудову Печерського району. Внаслідок атаки на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку сталася розгерметизація газової труби, зайнялася пожежа.

У чотирьох будинках пошкоджені вікна, також отримали ушкодження 20 припаркованих поблизу автомобілів. За попередніми даними, внаслідок атаки була поранена дитина – втім, згодом у КМВА повідомили, що інформація не підтвердилась.

У пресслужбі адміністрації зазначили, що в напрямку Києва летіли понад 15 безпілотників. Бойова робота у повітряному просторі міста велася протягом п’яти годин.

Безпілотники також атакували Прикарпаття – за повідомленням голова Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, внаслідок нічної атаки в Івано-Франківську пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає.

«Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано», – повідомила посадовиця.

У «Прикарпаттяобленерго» уточнили, що в місті знеструмлена центральна частина. Зокрема, електроенергії немає на таких вулицях:

Незалежності,

Коновальця,

Січових Стрільців,

Степана Бандери та частині прилеглих.

На Херсонщині внаслідок авіаудару постраждали дві людини. Їх деблокували з-під завалів будівлі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під атаку безпілотників та важкої артилерії потрапила Дніпропетровщина. У Нікопольському району з вечора лунали вибухи – втім інформації про загиблих чи постраждалих не надходило, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Сумській ОВА повідомили, що після нічної атаки росіян вранці 26 вересня поблизу місцевого автомобільного мосту в Сумах виявили керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні. Згодом у пресслужбі ОВА повідомили про знешкодження бомби. Загалом за ніч та ранок окупанти здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини, внаслідок чого в Юнаківській громаді загинула людина.

Вибухи також лунали на Хмельниччині – згодом голова ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в межах області вночі 26 вересня знищили три ворожих безпілотники. Постраждалих та руйнувань внаслідок російської атаки не зафіксували.

Скільки дронів та ракет збили 26 вересня

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що в ніч на 26 вересня росіяни атакували:

78 безпілотниками типу Shahed-131/136 з території Росії,

чотирма керованими авіаракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Ще дві ракети невстановленого типу росіяни випустили з Бєлгородської області для атаки на Сумщину.

Результат роботи ППО у ніч на 26 вересня

«В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один – повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Загалом протиповітряна оборона працювала у 13 областях України:

Дніпропетровській,

Харківській,

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Івано-Франківській,

Сумській,

Полтавській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській.

Наслідки атак уточнюються.