ППО знищила усі чотири випущені ракети Х-59/69 та більшість БпЛА

У ніч на середу, 25 вересня, російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на українські області, застосувавши дрони-камікадзе та керовані авіаційні ракети. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

ППО працювала у десятьох областях України:

Київській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Сумській,

Полтавській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській.

Для атаки окупанти задіяли чотири КАР Х-59/69, які випустили з акваторії Чорного моря, та 32 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.

До відбиття ворожою атаки ЗСУ залучали військову авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

«В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 25 вересня

Наслідки нічної атаки уточнюються. На момент публікації новини обласні адміністрації не повідомляли про постраждалих чи загиблих внаслідок нічної атаки.