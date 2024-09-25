Росіяни вночі атакували Україну керованими авіаракетами та десятками дронів
Протиповітряна оборона знищила більшість ворожих цілей
У ніч на середу, 25 вересня, російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на українські області, застосувавши дрони-камікадзе та керовані авіаційні ракети. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
ППО працювала у десятьох областях України:
- Київській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській.
Для атаки окупанти задіяли чотири КАР Х-59/69, які випустили з акваторії Чорного моря, та 32 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.
До відбиття ворожою атаки ЗСУ залучали військову авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
«В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 25 вересня
Наслідки нічної атаки уточнюються. На момент публікації новини обласні адміністрації не повідомляли про постраждалих чи загиблих внаслідок нічної атаки.